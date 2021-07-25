Vatandaşların göletten çıkarttığı 2 gençten acı haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vatandaşların göletten çıkarttığı 2 gençten acı haber

Vatandaşların göletten çıkarttığı 2 gençten acı haber
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı göletinde akıntıya kapılan ve vatandaşların yoğun çabaları ile sudan çıkartılan 2 genç, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı göletinde akıntıya kapılan ve vatandaşların yoğun çabaları ile sudan çıkartılan 2 genç, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi yakınlarında iddiaya göre serinlemek için Atatürk Barajı göletine giren Ömer Faruk Zuma (19) ve İbrahim Erenbuğ (16) akıntıya kapılarak suya gömüldü. Yakınlarının bağrışmalarını duyanlar, suya atlayıp gençleri bulmak için zamanla yarıştı. Kısa sürede bulunan gençler, insan zinciri oluşturularak sudan çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan gençler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cesetler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Vatandaşların göletten çıkarttığı 2 gençten acı haber
Vatandaşların göletten çıkarttığı 2 gençten acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tartıştığı anne, baba ve kardeşini vurdu
Tartıştığı anne, baba ve kardeşini vurdu
Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kardeşten ikisi boğularak hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kardeşten ikisi boğularak hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Seren Serengil Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Metin Oktay Alper Yılmaz Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vatandaşların göletten çıkarttığı 2 gençten acı haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 16:48:14. #1.16#

title