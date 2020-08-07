Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?

MetroPOLL Araştırma, okulların açılmasına ilişkin yapılan son anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Araştırmaya göre halkın yüzde 64'ü okulların açılmasını güvenli bulmuyor. AK Partililerin yüzde 53'ünün "hayır" demesi ise dikkat çekti.

07.08.2020 17:24 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:31

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin okulların açılmasıyla ilgili yaptığı anketin sonuçları yayınlandı. Ankete katılanların yüzde 64'ü koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasına sıcak bakmıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde 81 ile gönderilen genelgeye göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile 1. sınıfa başlayacak öğrencilere, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi verileceği bildirildi.

HALKIN YÜZDE 64'Ü OKULLARIN AÇILMASINI GÜVENLİ BULMUYOR

MetroPOLL Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı sonrası okulların açılmasına ilişkin bir anket yaptı. Ankette vatandaşlara "31 Ağustosta okulların açılmasını planlanıyor. Siz bu tarihlerde koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 26,5'i soruya "evet" derken yüzde 64'ü "hayır" diye yanıt verdi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise 9,5 oranında oldu.

Öte yandan, ankete katılan AK Partililerin yüzde 53'ünün "hayır" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Haber Yorumları (3)
BUNAK: Torunlar evde basimi agritiyi. Acin nolur okullari.
Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
DR: O zaman hiç bir zamam açma zaten virüs bir daha yok olmayacak annesi babası kutu kapağı için yada tencere için kavga etsin orda burda alem yapsın okul kapalı diye virüs gelmeyecek diye çok bekle
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
MUSA: millet olarak her türlü duyarsızlığı yapalım hiçbir kurala uymayalım sonra çocukları okula göndermeyelim diyelim
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Politika
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Ekonomi
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Güncel
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Dolar neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı
Dolar neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Donald Trump Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Ozan Güven Beren Saat Ufuk Bayraktar
Spor Jose Sosa Erol Bulut Mehmet Topal Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Lübnan Beyrut Ağustos
Şu an buradasınız: Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 18:42:19. #1.15#
title