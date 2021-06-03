Vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi uyarısı
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Vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi uyarısı

Vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi uyarısı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali İrfan Baran, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları tedbirli olmaları uyardı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali İrfan Baran, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları tedbirli olmaları uyardı.

KKKA vakalarının yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Baran, bu dönemlerde solunum yolu enfeksiyonları, grip ve Kovid-19 vakalarında azalma, KKKA vakalarında artışın gözlendiğini söyledi.

Türkiye'nin KKKA vakalarının en çok görüldüğü ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Baran, "Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Vakalar Tokat, Yozgat, Sivas, Erzurum, Van ve bu illere komşu bölgelerde daha çok görülmektedir. Merkezimize getirilen iki kişinin KKKA testi pozitif çıktı. Hastalar merkezimize Bitlis'ten sevk edilmişti. Yaşlı olan hastaların durumu kötüydü. Hastaları yoğun bakıma alarak tedavilerine başladık. Birini taburcu ettik, diğerinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Bölgemizde son yıllarda görülen vakaların durumu daha ağır seyrediyor." diye konuştu.

KKKA yönünden riskli bölgelerdeki vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğine dikkati çeken Baran, şu bilgileri verdi:

"Bu hastalık daha çok hayvanlarla teması olan çiftçiler, park, bahçe, tarla gibi araziye çıkanlar ve kasaplarda görülmektedir. Kenelerin çok olduğu alanlarda, çizme, uzun pantolon giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine alınmalı, keneyi kolayca fark edebilmek için açık renk giysiler tercih edilmelidir. İnsan vücuduna kene yapışmışsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ya da pense ve cımbızla çivi çıkarır gibi yavaşça ve parçalamadan çıkarılmalıdır. Kene ezilmemeli, üstüne kimyasal madde dökülmemeli veya ateşe tutulmamalıdır. Virüsü taşıyan kene tarafından ısırılan kişilerde hastalık 1-3 en fazla 10 gün içinde görülmektedir."

Hastalığın halsizlik, yaygın kas, göğüs ve baş ağrıları, ateş, bulantı, kusma, ishal gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabildiğini dile getiren Baran, belirtileri taşıyanların en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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