İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı Koronavirüs salgını kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını hiçe sayan vatandaşlar iftar sonrası İstanbul Başakşehir'de parkta yürüyüş yaptı.

Koronavirüs salgını kapsamında 15 şehre 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

YASAK HİÇE SAYILDI, MASKE TAKILMADI

Kısıtlamanın ilk günün kuralları hiçe sayan vatandaşlar parklara akın etti. Başakşehir'de bazı vatandaşlar parkta yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet sürdü. Vatandaşlarda maske olmaması da dikkat çekti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMANIN VE MASKE TAKMAMANIN CEZASI VAR

Sokağa çıkma yasağına uymamanın cezası 3 bin 150 lira. Maske takmamanın cezası ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca 250 liradan bin liraya kadar çıkıyor.

Kaynak: İHA