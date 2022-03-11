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Vatandaşlar uyarıları dinledi: İstanbul'da yollar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Abdulkadir Atmacan - Genel
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Vatandaşlar uyarıları dinledi: İstanbul'da yollar boş kaldı İstanbul'da cuma günü olmasına rağmen karın etkisiyle yollar boş kaldı İstanbul'da kar yağışı nedeniyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle yollar, cuma günü olmasına rağmen boş kaldı.

İSTANBUL (İHA) - Vatandaşlar uyarıları dinledi: İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul'da cuma günü olmasına rağmen karın etkisiyle yollar boş kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı nedeniyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle yollar, cuma günü olmasına rağmen boş kaldı. Normal günlerde mesai saatinin bitimiyle birlikte yüzde 70'in üzerine çıkan trafiğin, bugün yüzde 13 seviyelerinde olduğu görüldü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün itibariyle İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, bugünde zaman zaman etkili oldu. Yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği adeta boş kaldı. Kar yağışı öncesinde Cuma günü mesai saatinin bitimiyle birlikte yüzde 70'lerin üzerine çıkan trafik yoğunluğu, bugün ise yüzde 13 seviyelerinde olduğu görüldü.

Öte yandan, işe araçlarıyla gitmek yerine toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşların, mesai saati bitimiyle birlikte duraklara gitmesi, yer yer yoğunluğa nedeni oldu. Ayrıca, Cevizlibağ'da arıza yapan metrobüs, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar uyarıları dinledi: İstanbul'da yollar boş kaldı

Vatandaşlar uyarıları dinledi: İstanbul'da yollar boş kaldı

Vatandaşlar uyarıları dinledi: İstanbul'da yollar boş kaldı

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İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Atmacan - Genel

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