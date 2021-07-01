Vatandaşlar pazar yerinde aşılandı
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Vatandaşlar pazar yerinde aşılandı

İhlas Haber Ajansı / Sercan Ülgen - Haberler | Sağlık

Vatandaşlar pazar yerinde aşılandı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde mobil aşı ekiplerince halk pazarında oluşturulan aşılama noktalarında hem vatandaşlar hem de esnaf aşılanıyor.

Vatandaşlar pazar yerinde aşılandı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde mobil aşı ekiplerince halk pazarında oluşturulan aşılama noktalarında hem vatandaşlar hem de esnaf aşılanıyor.

Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerince halk pazarında aşı odaları kuruldu. Uzunköprü Kaymakamlığı ve Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonundaki oluşturulan odalarda hem esnaf hem de vatandaşlar aşılarını oluyor. Anonslu daveti duyarak aşısını olmaya gelenler, aşılama hizmetini ayaklarına kadar getiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Edirne Vali Yardımcısı ve Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden vatandaşın sağlığı için görev yaptığını anlatan Erdoğan, aşılama çalışmaları ile salgının hızının düşürüldüğünü söyledi. Erdoğan, "Öncelikle sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Her zaman gidip gelemiyorsunuz. Aşı merkezi, aşılamayı yaygınlaştırmak için ve size olan erişimi açısından burada bir çadır kuralım dedik. Gördüğüm kadarıyla da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Artık hepimiz pandemi bitsin istiyoruz. Maskelerden kurtulmanın ve eski günlere de dönebilmek için tek çözüm aşılamayı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tamamlamak. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı günlerde inşallah görüşmek üzere" dedi.

Mobil aşı uygulama noktası gün boyunca halk pazarında hizmet verdi.

Vatandaşlar pazar yerinde aşılandı
Vatandaşlar pazar yerinde aşılandı
Vatandaşlar pazar yerinde aşılandı
Vatandaşlar pazar yerinde aşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sercan Ülgen

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