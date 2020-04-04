Vatandaşlar market ve pazarlara maskeyle girdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vatandaşlar market ve pazarlara maskeyle girdi - Haberler
Zabıta, Konya, Güncel

Vatandaşlar market ve pazarlara maskeyle girdi

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yeri ve marketlere vatandaşlar ile çalışanlar maskeyle girebiliyor.

04.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:11
Vatandaşlar market ve pazarlara maskeyle girdi

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yeri ve marketlere vatandaşlar ile çalışanlar maskeyle girebiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin yayımlanmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Konya'daki pazar yerleri ve marketlerde de önlemler uygulanmaya başlandı.

Vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtılan pazarlara girişler, belirlenen alanlarda zabıta ekipleri tarafından kontrollü olarak yapılıyor.

Marketlerin girişlerinde de bir market görevlisi alışverişe gelenlere maske dağıtıyor.

Polis, zabıta ve halk sağlığı ekipleri, pazar yerleri ve marketlerde denetimler yapıyor, kurallara uymayanlara ise ceza uygulanıyor.

Market sorumlusu Mikail Dağtekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterileri maske takmadan içeri almadıklarını söyledi.

Market girişinde müşterilere maske dağıttıklarını dile getiren Dağtekin, "Maske takma zorunluluğu hepimizin sağlığı açısından son derece güzel bir uygulama. Buna ilave olarak müşterilerimize eldiven de dağıtıyoruz. Yine bunun yanında 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı kimseyi marketimize almıyoruz. Biz tedbirimizi aldık, gerisi takdir. İnşallah en kısa sürede bu salgını atlatırız." dedi.

Müşterilerden Mustafa Koçoğlu da maske takma zorunluluğunun sağlık açısından önemli olduğunu belirterek, "Konulan kurallar bizim için. Herkesin de uyması gerek. Dünyada salgınla en iyi mücadele eden ülkelerden biriyiz. Umarım en kısa sürede bu durumu atlatırız." diye konuştu.

Karaman

Karaman'da zabıta ekipleri, cumartesi günleri kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak, salgına karşı tedbir almaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden pazarcıların kurduğu tezgahlar arasında üçer metre mesafe olacağı bilgisini veren ekipler, buna uymayan esnafı uyarıyor.

Öte yandan, pazar giriş ve çıkışlarını tek noktadan sağlayan ekipler, içeride de alanı ikiye ayırarak sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor.

Pazara gelmek isteyen 65 yaş üstündekiler ve 20 yaşından küçükler uyarılarak evlerine gönderiliyor.

Marketler de ekipler tarafından sık sık denetleniyor.

Aksaray

Aksaray'da vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtılan pazarlara girişler, belirlenen alanlarda zabıta ekipleri tarafından kontrollü olarak yapılıyor.

Polis ekipleri, pazar yerlerinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kimlik kontrolleri yapıyor, yaşları uygun olmayanları evlerine yönlendiriyor.

Zabıta ekipleri de pazar tezgahları arasındaki mesafe üç metre olacak şekilde düzenleme yaptı.

Marketlerde vatandaşların maske ve eldiven takarak alışveriş yaptığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Fuar Pazar alanında kurulan bariyerli kontrol noktalarında polis, zabıta ve özel güvenlik görevlileri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralı ile maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri, pazar alanında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kimlik kontrolleri yapıyor, yaşları uygun olmayanları evlerine gönderiyor.

Pazarcı Mücahit Şeker, AA muhabirine, tedbirler kapsamında getirilen kurallara uyduklarını söyledi.

Polis ile zabıta ekiplerinin kendilerini sürekli uyardığını anlatan Şeker, "Pazardaki esnaf arkadaşlar da kurallara harfiyen uyuyor. Sürekli de anonslar yapılıyor. Maske ve eldiven kullanılması söyleniyor. Sağlığımız için uygulamadan memnunuz." dedi.

Pazardan alışveriş yapan Ahmet Genç de sağlıkları için tedbirlere uyduklarını belirterek, "Pazar yerine giren herkes maskesini ve eldivenini takıyor. Şu an için herhangi bir problem yok. Zor günlerden geçiyoruz. İnşallah, en kısa zamanda bu salgından kurtulacağız." diye konuştu.

Öte yandan, Ambaryolu'ndaki marketlerde de vatandaşların maske ve eldiven takarak alışveriş yaptığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kovid-19 kabusu İngiltere'de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi Haberler
Kovid-19 kabusu İngiltere'de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ Haberler
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haberler
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756...
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Simge Sağın Fahrettin Koca Nurgül Yeşilçay Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Twitter Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Vatandaşlar market ve pazarlara maskeyle girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 16:30:10. #1.14#
title