Vatandaşlar kapanma öncesinde kitapçılara akın etti
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Vatandaşlar kapanma öncesinde kitapçılara akın etti

Vatandaşlar kapanma öncesinde kitapçılara akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de vatandaşlar kapanma öncesinde kitapçılara akın ederek, satışların kısa sürede iki katına çıkmasına neden oldu.

Eskişehir'de vatandaşlar kapanma öncesinde kitapçılara akın ederek, satışların kısa sürede iki katına çıkmasına neden oldu.

Korona virüsle mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'de bitecek olan "tam kapanma" öncesi bazı vatandaşlar soluğu kitapçılarda aldı. Yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak ve evde vakit geçirecek olan vatandaşlar, bu zamanı kitap okuyarak değerlendirmek istiyor.

Kapanma kararının açıklamasının ertesi gününden itibaren insanların kitap almaya başladıklarını söyleyen Eskişehir'de Kitapevinde çalışan Haluk Akkaya, "Alınan kitaplarda çeşit olarak farklılık olmadı ama satışları arttı. Normalde vatandaş 1 veya 2 kitap alırken bu sefer 4-5 kitap alıyor. Bu sebeple kitap satışları yüzde 100 artmış durumda. Şu an için satışlar gayet iyi ama açık olsaydık 17 gün boyunca iş yapacaktık o yüzden memnun değilim. Pandeminin başından beri öğrencilerin olmamasıyla zaten satışlarımız yüzde 50 civarı düşmüştü" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Vatandaşlar kapanma öncesinde kitapçılara akın etti
Vatandaşlar kapanma öncesinde kitapçılara akın etti
Vatandaşlar kapanma öncesinde kitapçılara akın etti
Vatandaşlar kapanma öncesinde kitapçılara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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