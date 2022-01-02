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Vatandaşlar kapalı otobüs durağı istiyor

Vatandaşlar kapalı otobüs durağı istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de yağmurlu ve soğuk havanın etkili olduğu günlerde üstü açık duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar kapalı durak istiyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yağmurlu ve soğuk havanın etkili olduğu günlerde üstü açık duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar kapalı durak istiyor.

Eskişehir'in birçok yerinde üstü kapalı otobüs durakları yerine, "D" tabelalı otobüs durakları bulunuyor. Özellikle soğuk kış günlerinde yağmur altında otobüs beklemek zorunda kalan vatandaşlar zor durumda kaldıklarını belirtti. Yağmur yağdığı zaman kapalı olmayan duraklarda sıkıntı yaşadığını söyleyen Furkan Şahin, "Sürekli bu duraktan ulaşım halinde oluyorum. Bu yüzden yağmur, kar ve her hangi bir doğa olayı sonucunda zor durumda kalabiliyorum. Yağmur yağdığında kapalı yerlere geçmeye çalışıyorum ve bazen otobüsü kaçırdığım oluyor. Eğer bu durak kapalı olsaydı çok güzel olurdu, her hangi bir ıslanma durumunda hasta olma ihtimalim azalırdı. Durağı her gün kullanan biri olarak belediyenin bu durağı kapalı yapmasını talep ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Vatandaşlar kapalı otobüs durağı istiyor

Vatandaşlar kapalı otobüs durağı istiyor

Vatandaşlar kapalı otobüs durağı istiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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