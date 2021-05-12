Vatandaşlar İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın denetimine takılınca renkli anlar yaşandı

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle Dolmabahçe'de yapılan denetime İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle Dolmabahçe'de yapılan denetime İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Vatandaşların belgelerini kontrol eden Aktaş, onlara salgınla mücadele kapsamında uyarılarda bulundu. Renkli anların yaşandığı denetim İHA kameralarına yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 17 günlük tam kapanma uygulanmıştı. Bu kapsamda İçişler Bakanı Süleyman Soylu İstanbul, İzmir, Ankara ve Diyarbakır illerindeki İl Emniyet Müdürleriyle Skype bağlantısı üzerinden denetimlere katıldı. Mega kentin birçok noktasında oluşturulan denetim noktalarında uygulamalar sürerken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Dolmabahçe uygulama noktasındaki denetime katıldı. Denetime Aktaş'ın yanı sıra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, Trafik Denetleme Şube Müdürü Murat Özbek, sıralı amirler ile personel katıldı. Durdurulan araçlardaki sürücülerin ve vatandaşların belgeleri kontrol eden Aktaş, salgınla mücadele kapsamında uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Vatandaşlarla sohbet eden hal ve hatırlarını da soran Aktaş ardından denetim noktasında ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı