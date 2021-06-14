Vatandaşlar denize girdiği sırada plaja inen helikopter merak konusu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vatandaşlar denize girdiği sırada plaja inen helikopter merak konusu oldu

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç - Haberler | 3. Sayfa

Vatandaşlar denize girdiği sırada plaja inen helikopter merak konusu oldu Muğla'nın Marmaris İlçesi Kumlubük Plajı'na insanların denize girdiği esnada helikopter indi.

Vatandaşlar denize girdiği sırada plaja inen helikopter merak konusu oldu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris İlçesi Kumlubük Plajı'na insanların denize girdiği esnada helikopter indi. Bölgedeki vatandaşlarda şaşkınlığa neden olan olayın ardından helikopterdeki kişilerin bölgedeki bir otele yemek için geldiği iddia edildi.

Bazı vatandaşlar tarafından helikopterin insanların denizde ve plajda olduğu sıradaki inişi cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, helikopterin bölgedeki insanların can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde iniş yaptığını ileri süren pek çok kişi, helikopter pilotuna, inişe izin veren kurum ve kuruluşlara tepki gösterdi.

Henüz kimi taşıdığı ve hangi firmaya ait olduğu açıklanmayan helikopterin plaja iniş görüntüleri böyle kaydedildi.

Helikopterin 2020 yılı Şubat ayına kadar Bereket Enerji A.Ş.'ye at olduğu Şubat 2020 tarihinde TC-HBR kuyruk numaralı helikopterin VAV Teknoloji Bilim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satıldığı belirtildi.

Vatandaşlar denize girdiği sırada plaja inen helikopter merak konusu oldu
Vatandaşlar denize girdiği sırada plaja inen helikopter merak konusu oldu
Vatandaşlar denize girdiği sırada plaja inen helikopter merak konusu oldu
Vatandaşlar denize girdiği sırada plaja inen helikopter merak konusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Atilla Taş Enis Arıkan Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Diego Ozan Tufan Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vatandaşlar denize girdiği sırada plaja inen helikopter merak konusu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:38:15. #1.14#

title