Vatandaşlar darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttu

Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkarak demokrasi nöbeti tuttu.

Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkarak demokrasi nöbeti tuttu.

Ağrı

Ağrı'da, valilik önünde düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun şehitler için dua okumasıyla başladı.

Alanda toplanan vatandaşlar, darbe girişiminin beşinci yılında dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını izledi.

Vali Osman Varol, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde vatanına, milletine ve inancına sahip çıkan vatandaşların ölüm korkusu yaşamadan çok gelişmiş silahlara ve eğitimli birliklere karşı göğüslerini siper ettiğini söyledi.

O gün 251 şehidin canlarını feda ettiğini ve bunun dünyada başka örneği olmadığını dile getiren Varol, şöyle devam etti:

"Bu bizim yaşadığımız ne ilk ne de son saldırı olacak. Sayın cumhurbaşkanımız konuşmalarında bu topraklardaki bin yıllık maceramızdan bahsettiler. Aslında bu bir medeniyetler mücadelesidir. İnsanoğlunun yarattığı tüm medeniyetlerin merkezi olan bu toprakların kadim sahipleri olan bizlerle geçici bir süre için elde ettikleri teknik üstünlükle dünyanın geri kalanına her istediğini yapma kudretinde olduğunu düşünen bir medeniyetin çatışmasıdır. 15 Temmuzun bu yılki sloganı çok anlamlı 'Türkiye Geçilmez'. Türkiye geçilmemeli arkadaşlar. Dünyanın en zor coğrafyasında yaşıyoruz."

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise FETÖ ile PKK'nın aynı merkezden yönetildiğini, birinin İslam diğerinin de Kürtlük ve ırkçılıkla insanları kandırdığını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın yok edilmesi gerektiğini vurgulayan Sayan, "Nasıl ki FETÖ'yü yok etmek için çıplak ellerle tankları durdurup, egzozlarına atlet ve gömleğimizi tıkadıysak bu alçakların keleş namlularına da gömleğimizi ve kazağımızı tıkayacağız ve bu memleketi bunlardan kurtaracağız. Bunlar bize acı yaşatmak için başka devletlerin taşeronudurlar." diye konuştu.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa, eski Ağrı Valisi Musa Işın, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Serhat Kasalak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez