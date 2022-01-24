Vatandaşın soğuktan camları buz yapan aracına bulduğu ilginç çözüm kamerada - Haberler
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Vatandaşın soğuktan camları buz yapan aracına bulduğu ilginç çözüm kamerada

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

Vatandaşın soğuktan camları buz yapan aracına bulduğu ilginç çözüm kameradaİSTANBUL Gaziosmanpaşa'da etkili olan kar yağışı sonrası otomobilin camları buz tutan araç sahibi, ilginç bir çözüm yolu bularak evinin penceresinden hortumla aracın camlarına su tuttu.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Vatandaşın soğuktan camları buz yapan aracına bulduğu ilginç çözüm kamerada

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da etkili olan kar yağışı sonrası otomobilin camları buz tutan araç sahibi, ilginç bir çözüm yolu bularak evinin penceresinden hortumla aracın camlarına su tuttu. Vatandaş, bulduğu ilginç çözümü ise sosyal medyada 'Bizde çare tükenmez' notuyla paylaştı.

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Gaziosmanpaşa Küçükköy'de oturan bir vatandaş sabah aracıyla işe gitmek için aracının yanına geldi. Soğuk hava nedeniyle camları buz tutan aracına ise kendince bir çözüm buldu. 3. katta oturan vatandaş evinin penceresinden uzattığı hortum ile sokak üzerindeki otomobiline su tuttu. Camdaki buzların çözülmesini sağlayan vatandaş ise kendince bulduğu ilginç çözümü ise sosyal medyada 'Bizde çare tükenmez' notuyla paylaştı.

Vatandaşın soğuktan camları buz yapan aracına bulduğu ilginç çözüm kamerada

Vatandaşın soğuktan camları buz yapan aracına bulduğu ilginç çözüm kamerada

Vatandaşın soğuktan camları buz yapan aracına bulduğu ilginç çözüm kamerada

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Son Dakika Haberleri

Gaziosmanpaşa, Tragger, kar, su, Güncel, Haber

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