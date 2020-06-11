Vatandaşın geçmeye korktuğu yol yeniden yapılıyor
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Vatandaşın geçmeye korktuğu yol yeniden yapılıyor

Antalya'da Amara yolu olarak bilinen yol, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun çalışmalarıyla 30 yıllık karanlığından kurtuldu.

Vatandaşın geçmeye korktuğu yol yeniden yapılıyor
11.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:34

Antalya'da Amara yolu olarak bilinen yol, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun çalışmalarıyla 30 yıllık karanlığından kurtuldu. Yıllardır ilçeye gelen misafirlerin ve vatandaşların geçmeye korktuğu yol, yeniden aydınlanmaya başladı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Tekirova mahallesindeki Amara yolu olarak bilinen yol yeniden yapılıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tekirova mahallesinin en önemli caddelerinden biri olan Amara yolunun yaklaşık 30 yıldır yapılamadığını söyledi. Topaloğlu, yerli ve yabancı misafirler ile Tekirova halkının akşam saatlerinde yoldan geçemediğine dikkat çekerek, "Yolda yıllardır bir çalışma yapılmamış. Kaldırım yok, aydınlatma yok. Bu yolun ne kadar önemli olduğunun farkındaydık ve hızlı bir çalışma ile yolumuzu halkımıza kazandırdık. Biz, hizmet etmek için geldik. Kemer halkının bundan şüphesi olmasın. Biz herkesi seviyoruz ve hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"30 yıldır karanlığa mahkum edilen yol"

Kemer Belediyesi Tekirova sorumlusu Adem Barış ise Tekirova halkı ile mahalleye gelen yabancı misafirlerin uzun yıllardır yaşadığı sorunun çözülmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Tekirova mahalle muhtarı Mustafa Barış da Amara yolunda uzun yıllar aydınlatma ve kaldırım sorunu olduğunu hatırlatarak, sorunun çözülmesinden sonra turistlerin Kemer'in vizyonuna yakışan caddede yürüyerek çarşıya geleceklerini ve alışverişlerini yapabileceklerini kaydetti.

Tekirova sakinlerinden Erkan Kasımoğlu, 30 yıldır karanlığa mahkum edilen yolu güzel bir çalışma ile aydınlığa kavuşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekirova mahallesi esnaflarından Aziz Yılmaz da yaklaşık 30 yıl boyunca birçok belediye başkanının geldiğini ancak hiçbirinin yolda çalışma yapmadığını aktardı.

17 yıldır Tekirova'da yaşayan Veysi Biçer, Tekirova'ya ilk geldiği günden beri söz konusu yolun karanlık ve kaldırımı olmadığını ifade ederek, "Vatandaşlar buradan geçmeye korkuyordur. Özellikle turistler tedirgin oluyordu. Sağ olsun Başkanımız Necati Topaloğlu burada bir çalışma yaptı. İnsanlar artık buradan rahatlıkla geçebilecek" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Uğur Barış ise Amara yolunun yıllardır köhne ve karanlık olduğunu belirterek, "Yıllardır buradan tedirgin olarak geçiyorduk. Turistler de geçemiyordu. Başkanımız Necati Topaloğlu sorunu en kısa zamanda çözdü. İnsanlar artık tedirgin olmadan burada yürüyüş yapabilecek. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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