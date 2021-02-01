Vatandaşın bitkin halde bulduğu şahin, tedaviye alındı
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Vatandaşın bitkin halde bulduğu şahin, tedaviye alındı

01.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:55
Vatandaşın bitkin halde bulduğu şahin, tedaviye alındı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan şahin, Kemer Belediyesi tarafından tedaviye alındı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan şahin, Kemer Belediyesi tarafından tedaviye alındı.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde yaşayan Şeref Çelik ve Ercan Mert tarafından yol kenarında bulunan şahin, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kemer Belediyesi veteriner hekimi Fevzi Uzun tarafından şahin tedaviye alındı. Veteriner hekim Fevzi Uzun, şahinin geçen haftaki sağanaktan ve soğuktan etkilenmiş olabileceğini söyledi. Şahin gibi yırtıcı hayvanların soğuktan etkilenebildiğini anlatan Uzun, "Şahin şu anda düşkün durumda. Biz ısıtma, gıda ve sıvı desteği sağladık. Herhangi olumsuz bir durumu yok. İyileştiği zaman doğaya salacağız" dedi.


Vatandaşın bitkin halde bulduğu şahin, tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN

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