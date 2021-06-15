Vatandaş derdini valiye anlattı
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Vatandaş derdini valiye anlattı

Vatandaş derdini valiye anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Vatandaşların devletle olan bağını güçlendirmek, çözemedikleri sıkıntılarına çözüm üretmek adına düzenli aralıklarla yapılan "Afyonkarahisar Valiliği Halk Toplantısı"nın haziran ayı toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

Vatandaşların devletle olan bağını güçlendirmek, çözemedikleri sıkıntılarına çözüm üretmek adına düzenli aralıklarla yapılan "Afyonkarahisar Valiliği Halk Toplantısı"nın haziran ayı toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı. Toplantıda vatandaşlar sorun, sıkıntı ve dertlerini Vali Çiçek'e anlattı.

Valilik Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ile ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantı öncesi konuşan Vali Gökmen Çiçek, pandemi nedeniyle toplantılara iki ay ara verildiğini hatırlattı. Devletin imkanları çerçevesinde vatandaşlardan gelen tüm taleplere çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Vali Çiçek, "Düzenli aralıklarla yaptığımız Halk Toplantılarımızda tüm daire müdürlerimizle birlikte vatandaşlarımızın karşılarına geçiyor, bizlere ilettikleri sıkıntıları dinliyor çözüme kavuşturuyoruz. Sıkıntısı olan hiçbir vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda vatandaşlarla birebir görüşerek, onların taleplerini dinleyen Vali Çiçek, bazı hususlarda ilgili kurum müdürlerine talimatlar vererek gereğinin yapılmasını ve takip edilerek kendisine bilgi verilmesini istedi. - AFYONKARAHİSAR

Vatandaş derdini valiye anlattı
Vatandaş derdini valiye anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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