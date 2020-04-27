Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
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Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti

Alanya'da sokağa çıkma yasağında devriye gezen polis ekibi, araçtan inip vatandaşların balkondan çaldığı oyun havasına oynayarak eşlik etti.

27.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:28
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti

Alanya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında devriye gezen polis ekibi, vatandaşların balkondan çaldığı oyun havasına oynayarak eşlik etti. Misket havasında caddede oynayan polisler, vatandaşlardan hem teşekkür hem de alkış aldı.

"GÜVERCİN UÇUVERDİ" TÜRKÜSÜ ÇALDI

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağında, ilginç görüntüler de yaşandı. Alanya'da caddede devriye görevi yapan polis ekibi, site sakinlerinin balkonlarından yükselen 'Güvercin uçuverdi' türküsüne kayıtsız kalmadı.

ARAÇTAN İNEN POLİSLER CADDE ORTASINDA OYNADI

Müziği çalan kişi, site sakinlerine "Sizler balkonlarınızda oynuyorsunuz" derken, araçtan inen polisler cadde ortasında oynamaya başladı.

Polislerin eğlenceli yaklaşımı üzerine site sakinleri, "Harikasınız" diyerek alkışladı, tempo tuttu. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeniyle izlenip, paylaşıldı.

Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti

Kaynak: DHA

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