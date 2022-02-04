Vatan sözleri, vatan ile ilgili sözler, vatan sevgisi ile ilgili sözler, Atatürkün vatan sevgisi ile ilgili sözleri nelerdir?

Vatan sevgisi bu kadar çok bir millette vatan sözleri ve vatan sevgisi ile ilgili sözler ansiklopediler dolduracak kadar çok olacaktır elbette. Biz de bu yazımızda vatan sevgimizi anlatmada bir nebze de yardımcı olacak en güzel vatan sözlerini, vatan sevgisi sözlerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan sevgisi ile ilgili sözleri derledik. İşte, vatanla ilgili sözler.

VATAN SÖZLERİ

-Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed

-Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur.

-Vatan sevmenin sağı solu olmaz. Yüreği olur, o da varsa!

-Vatan hastalığı diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin.

-Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz. Muhsin Yazıcıoğlu

-Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz. Hz. Ali

-Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

-Vatan için ölmekse kaderimiz, böyle kaderin ellerinden öperiz. Mehmet Akif Ersoy

-Bir gün kucağında ülke ararken, ayağına çelme takılmasını istemiyorsan vatanına ve bayrağına sahip çık.

-O da gazi olmak istedi fakat ona anlatmak gerekti ki şehit olmayı göze alamayan, gazi olamazdı.

-Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy.

VATAN SEVGİSİ İLE İLGİLİ SÖZLER

-Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.

-Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Mithat Cemal Kuntay

-Şu ölüm meselesi basit gelir Türklere… Şehadet mertebesi bir destandır dillere…

-Aşk güzeldir karşılığı varsa ama karşılıksız da sevilir karşımda ki vatansa.

-Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

-Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim. Hamilton

-Bu bayrak öyle bir bayraktır ki, içinde vatan vardır, dökülen kan vardır, iki cihan vardır. Din vardır İman vardır.Muhsin Yazıcıoğlu

-Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.

-Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VATAN SEVGİSİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

-Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa sembol olmuş bir milletiz.

-Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir!

-Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.

-Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

-Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

-Bu memleket tarihte Türk'tü. Bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak kalacaktır.

-Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa vardır. O satıh bütün bir vatandır!

-Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.

-Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır.

-Vatan mutlaka selâmet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selâmetini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selâmeti için feda edebilen vatan evlâtları çoktur.

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