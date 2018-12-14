Vatan Şaşmaz'ı Öldürüp İntihar Eden Filiz Aker'in Kardeşi Gözaltında
Ali AKSOYER İSATNBUL DHAVatanda Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.
Ali AKSOYER İSATNBUL DHA
Vatanda Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Süleyman Bayer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.