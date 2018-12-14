Vatan Şaşmaz'ı Öldürüp İntihar Eden Filiz Aker'in Kardeşi Gözaltında

Vatan Şaşmaz'ı Öldürüp İntihar Eden Filiz Aker'in Kardeşi Gözaltında

Ali AKSOYER İSATNBUL DHAVatanda Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.

Ali AKSOYER İSATNBUL DHA

Vatanda Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Süleyman Bayer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et