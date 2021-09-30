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Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu'dan açıklama

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu'dan açıklama

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, partilerinin Kürt sorununa ilişkin TBMM'ye karar tasarısı sunacağını açıkladı.

İZMİR (AA) - Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, partilerinin Kürt sorununa ilişkin Tbmm'ye karar tasarısı sunacağını açıkladı.

Mutlu, Konak Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi yöneticilerin oluşturduğu ittifakın, "Kürt sorununa TBMM'de çözüm" iddiasıyla kampanya yürüttüğünü savundu.

Bu ittifakı amacının Kürt sorununu çözmek olmadığını belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi ABD-İsrail planları çerçevesinde kaosa sürüklemektir. 'Kürt sorununa TBMM'de çözüm' söylemi, Türk ordusunun başarıyla sonuca giden silahlı çözümünü baltalamak amacıyla gündeme getirilmiştir ve PKK'yı kurtarmak içindir. Vatan Partisi, Kürt sorununun çözümüne ilişkin teklifini TBMM başkanlığına sunma kararı almıştır."

Mutlu, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan başkanlığındaki bir heyetin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tasarıyı sunacağını sözlerine ekledi.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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