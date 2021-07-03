'Vatan Operasyonu'nda 213 tutuklama
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'Vatan Operasyonu'nda 213 tutuklama

'Vatan Operasyonu'nda 213 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, 2 bin 124 polisin katılımıyla düzenlenen ve 281 şüpheliyi kapsayan 'Vatan' adlı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 235 kişiden 213'ü tutuklandı.

GAZİANTEP'te, 2 bin 124 polisin katılımıyla düzenlenen ve 281 şüpheliyi kapsayan  'Vatan' adlı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 235 kişiden 213'ü tutuklandı.

Gaziantep'te, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 5 aylık çalışma ile belirlenen 335 şüphelinin yakalanması için salı günü 'Vatan' isimli operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 265 adrese yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 235 kişiden, 213'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken 22'si  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında operasyonların devam ettiği, adreslerinde bulunamayan 46 şüphelinin de yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.  


'Vatan Operasyonu'nda 213 tutuklama
'Vatan Operasyonu'nda 213 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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