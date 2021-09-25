TUŞBA, VAN (İHA) - VASKİ, su baskını bölgesinde

Van'daki kurumlar su baskınları için seferber oldu

VAN - Van'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış bazı mahallelerde sele neden olurken, Van Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı mahallelerde su taşkınlarına neden oldu. Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe, Altıntepe ve Abdurrahman Gazi mahallelerinde yoğun yağıştan kaynaklı dere taşkınları ve sel meydana geldi. Su baskınları ihbarı gelmeye başladığı andan itibaren Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba, İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği, VASKİ Genel Müdürlüğü, Van İl Afad ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tuşba ve İpekyolu belediyelerine ait ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, su baskınına mahsur kalan alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu başlıklarından dolayı birçok ev ve işyerlerinde maddi zarara neden oldu.

(EKİP-ŞAK-Y)