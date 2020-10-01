VASKİ selden zarar gören içme suyu hattını yeniledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

VASKİ selden zarar gören içme suyu hattını yeniledi

01.10.2020 09:22 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:25
VASKİ selden zarar gören içme suyu hattını yeniledi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkale ilçesinde selden dolayı zarar gören içme suyu hattını yeniledi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkale ilçesinde selden dolayı zarar gören içme suyu hattını yeniledi.

VASKİ, Başkale ilçesine bağılı Mahmutabat Mahallesi'nde olumsuz hava koşulları ve sel nedeniyle tahrip olan içme suyu borularında çalışma başlattı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda Mahmutabat Mahallesi'ne 2 kilometrelik yeni servis yolu, 2 kilometrelik 75 milimetre çapında yeni içme suyu hattı çekildi. Yeni yapılan servis yolu ve içme su hattı da konum itibariyle bundan sonra sel ve doğal afetlerden minimum şekilde etkilenecek.

Yapılan çalışmalar ilişkin açıklamalarda bulunan VASKİ İlçe Hizmetleri Güney Şube Müdürü Tefik Ergenç, "İlçemizde meydana gelen sel felaketi sonucunda Mahmutabat Mahallemizin içme suyu hattı tahrip olmuş ve mahallemiz susuz kalmıştı. Bu su sorununu çözmek için yeni güzergah arayışına girdik. Yeni belirlediğimiz selden etkilenmeyecek güzergahta Van Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile yeni bir servis yolu açtık, açtığımız servis yolundan 75 milimetre çapında yeni içme suyu hattı ile mahallemize su verdik. Çalışmamızda bizlere destek olan Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine çok teşekkür ederiz" dedi. - VAN

VASKİ selden zarar gören içme suyu hattını yeniledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Volkan Bozkır Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Cem Yılmaz Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Erol Bulut Gökhan Töre Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Ankara İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VASKİ selden zarar gören içme suyu hattını yeniledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 09:26:01. #1.14#
title