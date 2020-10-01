VASKİ selden zarar gören içme suyu hattını yeniledi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkale ilçesinde selden dolayı zarar gören içme suyu hattını yeniledi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkale ilçesinde selden dolayı zarar gören içme suyu hattını yeniledi.

VASKİ, Başkale ilçesine bağılı Mahmutabat Mahallesi'nde olumsuz hava koşulları ve sel nedeniyle tahrip olan içme suyu borularında çalışma başlattı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda Mahmutabat Mahallesi'ne 2 kilometrelik yeni servis yolu, 2 kilometrelik 75 milimetre çapında yeni içme suyu hattı çekildi. Yeni yapılan servis yolu ve içme su hattı da konum itibariyle bundan sonra sel ve doğal afetlerden minimum şekilde etkilenecek.

Yapılan çalışmalar ilişkin açıklamalarda bulunan VASKİ İlçe Hizmetleri Güney Şube Müdürü Tefik Ergenç, "İlçemizde meydana gelen sel felaketi sonucunda Mahmutabat Mahallemizin içme suyu hattı tahrip olmuş ve mahallemiz susuz kalmıştı. Bu su sorununu çözmek için yeni güzergah arayışına girdik. Yeni belirlediğimiz selden etkilenmeyecek güzergahta Van Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile yeni bir servis yolu açtık, açtığımız servis yolundan 75 milimetre çapında yeni içme suyu hattı ile mahallemize su verdik. Çalışmamızda bizlere destek olan Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine çok teşekkür ederiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı