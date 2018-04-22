Varto Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Atama

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, ilçede açılacak olan meslek yüksekokulu (MYO) müdürlüğüne Dr. Öğretim Üyesi Nevin Turan Özek'in atandığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, açılacak olan Varto Meslek Yüksekokulunun (MYO) 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren faaliyete geçeceğini ve atama yapılmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Çetin, "Muş Alparslan Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'la yaptığımız görüşmelerimiz çok olumlu geçti. İlk aşamada Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler ve Yönetim ve Organizasyon bölümlerinin oluşturulmasının ardından, müdürlüğüne ise Dr. Öğretim Üyesi Nevin Turan Özek'in getirildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, valimize ve milletvekilimiz ile YÖK Başkanımıza ve rektörümüze Vartolular ve ilçem adına teşekkür ederim" dedi. - MUŞ