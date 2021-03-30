Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Korkut Belediye Başkanı Pekbay'ı ziyaret etti
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Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Korkut Belediye Başkanı Pekbay'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Korkut Belediye Başkanı Pekbay'ı ziyaret etti

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı ziyaret etti.

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekbay, Avcı'ya ilçede yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Pekbay, ilçe sakinlerine en iyi hizmeti vermemi amaçladıklarını belirterek, "Halkımız en güzel hizmetlere layık. Yeni projelerle ilçeyi hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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