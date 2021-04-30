Varto'da tam kapanma
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Varto'da tam kapanma

Varto'da tam kapanma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye genelinde başlayan tam kapanma Muş'un Varto ilçesinde de başladı.

Türkiye genelinde başlayan tam kapanma Muş'un Varto ilçesinde de başladı.

Türkiye genelinde dün akşam saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kapanma Varto ilçesinde de başladı. Bu hastalığın bertaraf edebilmek için ellerinden gelen her türlü çalışmayı yapacaklarını dile getiren esnaf Metin Çelik, "17 gün boyunca mecbur evde kalacağız. Mecburiyetten başka bir şey yok. Buna katlanacağız. Bu hastalığı bertaraf edebilmek için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız. Allah-u Teala herkese acil şifalar versin. Devletimizin yapmış oldukları tüm olanaklara teşekkür ediyoruz. Herkese acil şifalar dilerim" dedi. - MUŞ

Varto'da tam kapanma
Varto'da tam kapanma
Varto'da tam kapanma
Varto'da tam kapanma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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