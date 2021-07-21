İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti
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İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti

İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik - Haberler | Yaşam

İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti MUŞ - Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Bakanlığının ortak organizasyonunda Varto'da 160 aileye kurban eti dağıtıldı.

İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti

MUŞ - Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Bakanlığının ortak organizasyonunda Varto'da 160 aileye kurban eti dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen 63 adet hisse kurbanlık eti, Varto İlçe Müftülüğü organizasyonunda ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Kurbanlık etlerin ilçedeki 160 aileye dağıtıldığını dile getiren Varto İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, "2021 yılı Türkiye Diyanet Vakfı olarak 'Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş' sloganıyla çıktığımız bu yolda, vekaletle kurban etlerin dağıtımını şu anda yapıyoruz. Varto ilçemize Türkiye Diyanet Vakfımızca gönderilen 63 hisse kurbanı muhtaç olan insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı hem yurt içinde hem yurt dışında görevlerini sürdürmektedir" dedi.

2020 yılında Türkiye genelinde 420 il ve ilçede dağıtım yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfına güvenerek vekaletini veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların her zaman yanındayız. Mağdur insanlarımızın ellerinden tutmaya her zaman hazırız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Herkesin Kurban Bayramını da kutluyorum" dedi.

İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti
İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti
İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti
İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti
İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti
İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti
İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti
İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti
İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti
İhtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik

Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
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