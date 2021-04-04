Varto Belediyesinden bahar temizliği

Varto Belediyesinden bahar temizliği Muş'un Varto Belediyesi, ağır kış mevsiminin ardından bahar temizliği başlattı.

Varto Belediyesinden bahar temizliği

MUŞ - Muş'un Varto Belediyesi, ağır kış mevsiminin ardından bahar temizliği başlattı.

Son yılların en yağışlı kış mevsiminin yaşandığı Varto'da, belediye ekipleri ana ve ara sokakları tazyikli suyla yıkadı. Çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi veren Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı'nın talimatları doğrultusunda çalışmaya başladıklarını belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte bahar temizliğine başladık. Sokaklarda biriken çöp ile soba ve kalorifer küllerini tazyikli suyla temizledik. Bahar ile birlikte etrafımızda bulunan görüntü kirliliğini bertaraf etmek üzere çalışma başlattık. Baharın gelmesiyle birlikte daha güzel, daha temiz bir ortamda yaşamak için cadde ve sokaklarımızı temizleyeceğiz. Vatandaşlarımızın daha hijyen bir ortamda yaşamaları için yapılan temizlik çalışmalarının sonunda korona virüs kapsamında da ana cadde ve sokaklarımızda dezenfekten çalışmaları yapacağız. Bu konuda araç sahiplerinin caddeleri boşaltmaları için çalışma başlattık" dedi.

Varto Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduğunu dile getiren esnaf Mehmet Yalçın ise "Temizlik iyidir. Belediyemiz iyi çalışıyor. Temizlik yapıyorlar. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÇELİK