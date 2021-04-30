Varol'dan '1 Mayıs' açıklaması: "Kul hakkı konusunda hassas davranılması gerekiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Varol'dan '1 Mayıs' açıklaması: "Kul hakkı konusunda hassas davranılması gerekiyor"

Varol'dan '1 Mayıs' açıklaması: 'Kul hakkı konusunda hassas davranılması gerekiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak emek konusunda adaletin peşinde olduklarını söyledi.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak emek konusunda adaletin peşinde olduklarını söyledi.

İşçinin hak arayışında birlik ve beraber olunması gerektiğini ifade eden Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, kul hakkı konusunda hassas davranılması gerektiğinin altını çizdi. "Bizler, 'İşçinin ücretini alın teri soğumadan verin' diyen bir peygamberin ümmetiyiz" diyen Başkan Varol; "Kul hakkı konusunda hassasiyet göstermeyen, başka hiçbir konuda duyarlılık gösteremez. Bizde bu anlayışla hayatımızın boyunca her alanda olduğu gibi emek konusunda da adaletin peşindeyiz. Türkiye'nin en büyük gücü milletimizin birlik ve beraberliğidir. Hak arayışını çatışma ortamı değil, bütün zorlukları aşmak ve daha mutlu yarınlara ulaşmak için birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Tüm Dünya'da işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak bilinen 1 Mayıs'ın hem devletimiz hem milletimiz için adil ve demokratik olmasını temenni ediyor, Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evini ateşe veren şahıs, kendini cam parçalarıyla yaraladı
Evini ateşe veren şahıs, kendini cam parçalarıyla yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hakan Altun Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Diego Muslera Gökhan Töre Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Varol'dan '1 Mayıs' açıklaması: "Kul hakkı konusunda hassas davranılması gerekiyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:49:26. #1.14#

title