Varlıkevim kapandı mı? 2 Temmuz Varlıkevim tasfiye mi edildi, neden tasfiye oldu, kapatılacak mı?

Son dakika gelen haberlere göre 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlayamayan 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi. İşte tasfiye edilen şirketler. Peki, Varlıkevim kapandı mı? 2 Temmuz Varlıkevim tasfiye mi edildi? Neden tasfiye oldu? Detaylar haberimizde...

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi. BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.

VARLIKEVİM KAPANDI MI, TASFİYE Mİ EDİLDİ?

2 Temmuz tasfiyesine karar verilen şirketler arasında "VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş." de bulunmaktadır.

TASFİYESİNE KARAR VERİLEN ŞİRKETLER HANGİLERİ?

- İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

- VİZYON EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş-

- DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

- FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

- FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ORGANİZASYON A.Ş.

- YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

- HH AYDIN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

- İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

- İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

- İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.

- DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET A.Ş.

- GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.

- ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

- MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.

- HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.

- GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE ORGANİZASYON A.Ş.

- BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON İLETİŞİM OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- TASARRUF ORGANİZASYON VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.

BDDK DAHA ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMALARLA UYARMIŞTI

BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti. Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

DİĞER 14 ŞİRKET İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.