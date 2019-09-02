Vargit Zamanı Yunanistan'dan ödülle döndü
Nurdan Tekeoğlu yapımcılığında ve Orhan Tekeoğlu yönetmenliğinde çekilen " Vargit Zamanı" isimli belgesel Yunanistan'da 4. Beyond Borders International Documentary Film Festivali'nden ödülle döndü.
Ödülün ismi HonourableMention.Yönetmen Orhan Tekeoğlu gösterim sonrası Trabzon'un kültürel değerlerine dair soru yağmuruna tutuldu. Vargit Zamanı 38.İstanbul Film Festivali ile 67.Trento Film Festivali'nde finale kalmıştı.
Jüri'nin ödüle dair açıklaması:
Geleneklerin yıkıcı etkileri, kayıp ve yas tutma uzerine felsefi bir eser.
Bittikten sonrada sizle kalacak bir film .
Sinemasal sadeliğe ve hikaye anlatımına sahip. Bir babanin ölen oğlu icin tuttuğu yası doğanın ritminde anlatıyor.
Ölmüş olan oğlunun anısına eski tahta evindeki odasını yeniden yapıyor .
Filmin her karesinde yaptığı çekimlerle suçluluk duygusunu ve çekilen vicdan azabınıyönetmen Orhan Tekeoğlu çok iyi aktarıyor.