Vargit Zamanı Yunanistan'dan ödülle döndü

02.09.2019 17:04

Ödülün ismi HonourableMention.Yönetmen Orhan Tekeoğlu gösterim sonrası Trabzon'un kültürel değerlerine dair soru yağmuruna tutuldu. Vargit Zamanı 38.İstanbul Film Festivali ile 67.Trento Film Festivali'nde finale kalmıştı.

Jüri'nin ödüle dair açıklaması:

Geleneklerin yıkıcı etkileri, kayıp ve yas tutma uzerine felsefi bir eser.

Bittikten sonrada sizle kalacak bir film .

Sinemasal sadeliğe ve hikaye anlatımına sahip. Bir babanin ölen oğlu icin tuttuğu yası doğanın ritminde anlatıyor.

Ölmüş olan oğlunun anısına eski tahta evindeki odasını yeniden yapıyor .

Filmin her karesinde yaptığı çekimlerle suçluluk duygusunu ve çekilen vicdan azabınıyönetmen Orhan Tekeoğlu çok iyi aktarıyor.

Kaynak: Bültenler