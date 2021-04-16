Varda Köprüsü! Tarihi Alman Köprüsü (Varda) nerede, nasıl gidilir?
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Varda Köprüsü! Tarihi Alman Köprüsü (Varda) nerede, nasıl gidilir?

Varda Köprüsü! Tarihi Alman Köprüsü (Varda) nerede, nasıl gidilir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Tarihi Alman köprüsü veya yöre halkı arasında Koca köprü olarak da bilinen Varda Köprüsü, Torosların mühendislik harikası olarak biliniyor. Varda Köprüsünün teknik özellikleri, nerede olduğu, nasıl gidildiği konuları hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Varda Köprüsü! Tarihi Alman Köprüsü (Varda) nerede? İşte cevabı!

Tarihi Alman köprüsü veya yöre halkı arasında Koca köprü olarak da bilinen Varda Köprüsü, Torosların mühendislik harikası olarak biliniyor. Varda Köprüsünün teknik özellikleri, nerede olduğu, nasıl gidildiği konuları hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Varda Köprüsü! Tarihi Alman Köprüsü (Varda) nerede? İşte cevabı!

VARDA KÖPRÜSÜ

Varda Köprüsü, Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı (Kıralan) mahallesi'nde bulunan, yöre halkı tarafından "Koca Köprü" diye anılan köprüdür.

Hacıkırı Demiryolu Köprüsü olarak ya da 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman köprüsü olarak bilinmektedir. Adana'ya uzaklığı karayolu ile Karaisalı üzerinden 64 km'dir. Demir yolu ile Adana İstasyonu'na mesafesi 63 km'dir.

Bu köprü Almanlar tarafından, çelik kafes taş örme tekniği ile yapılmıştır. 6. Bölge sınırları içinde bulunmaktadır. 1912 yılında hizmete açılmıştır. Köprünün yapılış amacı İstanbul-Bağdat-Hicaz Demiryolu hattını tamamlamaktır.

Varda Köprüsü! Tarihi Alman Köprüsü (Varda) nerede, nasıl gidilir?

Varda köprüsünün teknik özellikleri:

Kâgir köprü türünde 3 ana açıklık 4 ana ayak üzerine kuruludur. Uzunluğu 172 m'dir. Yerden orta ayak yüksekliği 99 m'dir. Köprü ayakları çelik mesnet türü olup dış kaplaması taş örme tekniği ile yapılmıştır. Yapım yılı başlangıcı 1907, bitiş tarihi 1912'dir. Köprü ayakları bakımı için dört adet ayağın içinde bakım merdivenleri mevcuttur.

Köprü üzerindeki demir yolu 1220 m yarıçaplı bir kurpla düzenlenmiştir. Buradaki dever miktarı 85 km hıza göre 47 mm'dir. 5 yıllık yapım sürecinde 21 işçi ve bir Alman mühendis çeşitli nedenlerle ölmüştür.

TARİHİ ALMAN KÖPRÜSÜ (VARDA) NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Varda Köprüsü, Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı (Kıralan) mahallesi'nde bulunuyor. Adana'ya uzaklığı karayolu ile Karaisalı üzerinden 64 km'dir. Demir yolu ile Adana İstasyonu'na mesafesi 63 km'dir.

Adana'da bulunan bu köprünün konumu Karaisalı köyünün kuzey girişinde bulunuyor. Şehrin merkezinden Karaisalı ilçesine gitmek isteyenler toplu taşıma araçları ile ilçeye ulaşabilir.

Özel araçla gitmek isteyenler için Varda köprüsünün konumu burada.

Varda Köprüsü! Tarihi Alman Köprüsü (Varda) nerede, nasıl gidilir?
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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