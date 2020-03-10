Varank: "TSE'yi bölgesel bir marka haline getirmek istiyoruz"
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Mustafa Varank, Adem Şahin, Güncel

Varank: "TSE'yi bölgesel bir marka haline getirmek istiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın programda konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TSE muayene aracındaki ölçüm cihazlarını incelemesi TSE Başkanı Adem Şahin'in bilgi vermesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın soruları cevaplaması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA...

10.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:57
Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın programda konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TSE muayene aracındaki ölçüm cihazlarını incelemesi

TSE Başkanı Adem Şahin'in bilgi vermesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın soruları cevaplaması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programına katıldı. (2)

Varank: 'TSE'yi bölgesel bir marka haline getirmek istiyoruz'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Varank: "TSE'yi bölgesel bir marka haline getirmek istiyoruz"

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