Varank: "TSE'yi bölgesel bir marka haline getirmek istiyoruz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın programda konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TSE muayene aracındaki ölçüm cihazlarını incelemesi TSE Başkanı Adem Şahin'in bilgi vermesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın soruları cevaplaması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın programda konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TSE muayene aracındaki ölçüm cihazlarını incelemesi TSE Başkanı Adem Şahin'in bilgi vermesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın soruları cevaplaması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programına katıldı. (2) Kaynak: AA Haberin Videosu: Varank: "TSE'yi bölgesel bir marka haline getirmek istiyoruz"