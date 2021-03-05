Vapurlarda Kovid-19 denetimi yapılıyor
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Vapurlarda Kovid-19 denetimi yapılıyor

05.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:04
Vapurlarda Kovid-19 denetimi yapılıyor

İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetleniyor.

İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetleniyor.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Kabataş İskelesi'nde faaliyet gösteren vapurlardaki denetimi, saat 15.00'te başladı.

Ekipler, vapurlarda salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlerken, kimlik kontrolü de yapıyor.

Tedbirlere uymayan ve aranması olan vatandaşlara işlem uygulanıyor.

Denetimler, hem iskele girişinde hem çıkışta hem de vapur içlerinde saat 23.59'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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