Vapur iskelelerinde Adalar yoğunluğu Vapur iskelelerinde Adalar yoğunluğu Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a gitmek için vapurlara akın etti.

Vapur iskelelerinde Adalar yoğunluğu

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a gitmek için vapurlara akın etti. Kabataş İskelesi'nde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada vapurlarında yoğunluk oluşturdu. Kabataş İskelesi'ne gelen İstanbullular vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu. Çok sayıda vatandaşın beklemesi üzerine ek vapur seferleri düzenlendi. Ek seferlerin konmasıyla uzun süredir bekleyen vatandaşlar vapura bindi.

Yoğunluktan dolayı sosyal mesafenin hiçe sayıldığını söyleyen bir vatandaş, "Ben yaklaşık 2 saatten beri buradayım. Seferleri soruyoruz 14.10'da diyorlar. Şuradaki insanlara bir bakın. Bayram insanlara zehir oldu. Sosyal mesafe diyorlar. Bu şekilde sosyal mesafe olur mu? Yazık, günah" dedi.

Kaynak: İHA