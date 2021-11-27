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Vanlı Muhtarlara Fidan Dikim Sertifikası Verildi

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Vanlı Muhtarlara Fidan Dikim Sertifikası Verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara'da hatıra ormanı oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Ankara Çubuk ilçesi Yıldırım Evci Mahallesi'nde Vanlı Muhtarlar için oluşturulan hatıra ormanına ait fidan dikim sertifikaları, Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından muhtarlara verildi.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sertifika töreninde Vali Bilmez, Muhtarlar Günü dolasıyla İçişleri Bakanlığının oluşturduğu hatıra ormanında Van'da görev yapan her muhtarın bir fidanı olduğunu söyledi.

En kısa zamanda ildeki bütün muhtarlara sertifikaları verileceğini ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez, muhtarlara sertifikalarını dağıtıp, mahallelerindeki sorun ve taleplerini dinledi.

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