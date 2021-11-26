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Vanlı muhtarlara fidan dikim sertifikası verildi

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Vanlı muhtarlara fidan dikim sertifikası verildi

Van'da muhtarlara fidan dikim sertifikası verildiValilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara'da hatıra ormanı oluşturuldu.

VAN (AA) - Van'da muhtarlara fidan dikim sertifikası verildi

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Ankara Çubuk ilçesi Yıldırım Evci Mahallesi'nde Vanlı muhtarlar için oluşturulan hatıra ormanına ait fidan dikim sertifikaları, Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından muhtarlara verildi.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sertifika töreninde Vali Bilmez, İçişleri Bakanlığının oluşturduğu hatıra ormanında Van'da görev yapan her muhtarın bir fidanı olduğunu söyledi.

En kısa zamanda ildeki bütün muhtarlara sertifikaları verileceğini ifade eden Bilmez, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Vanlı muhtarlara fidan dikim sertifikası verildi

Vanlı muhtarlara fidan dikim sertifikası verildi

Vanlı muhtarlara fidan dikim sertifikası verildi

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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