Vanlı iş adamından çığ felaketinden etkilenen ilçelere yardım
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Bahçesaray, Çatak, Güncel

Vanlı iş adamından çığ felaketinden etkilenen ilçelere yardım

İstanbul'da yaşayan hayırsever Vanlı iş adamı Seyithan İzsiz, çığ felaketinden etkilenen Bahçesaray ve Çatak ilçelerine 160 bin lira nakdi yardım ile 500 öğrenciye giyim malzemesi yardımında bulundu.

13.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:51
Vanlı iş adamından çığ felaketinden etkilenen ilçelere yardım

İstanbul'da yaşayan hayırsever Vanlı iş adamı Seyithan İzsiz, çığ felaketinden etkilenen Bahçesaray ve Çatak ilçelerine 160 bin lira nakdi yardım ile 500 öğrenciye giyim malzemesi yardımında bulundu.


Bir dizi ziyaret ve afetlerden etkilenen bölgelere yardım amacıyla Van'a gelen iş adamı Seyithan İzsiz, örnek bir çalışmaya imza attı. Program kapsamında Çatak ilçesindeki Onağıl İlkokulunda, belediye başkanları ve vatandaşlarla bir araya gelen iş adamı İzsiz, bir süre çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra nakdi yardım çeklerini Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ile Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a takdim eden İzsiz, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. İzsiz, burada ise 500 öğrenciye giyim malzemesi yardımında bulundu.


Yapılan çalışmayla ilgili konuşan Vanlı iş adamı Seyithan İzsiz, çığ felaketinde etkilenen Bahçesaray ve Çatak ilçesine yardımda bulunduğu gibi depremde etkilenen Başkale ilçesine de yardımda bulunacağını belirtti. Yapılan çalışmayı bir vazife olarak gördüğünü dile getiren iş adamı İzsiz, "Yaşanan doğal afetlerden dolayı hem buradaki dostlarımızı ziyaret etmek hem de karınca kararınca evlatlarımızın yanında olmak adına geldik. Biz bunu bir vazife olarak görüyoruz. Önümüzdeki aylarda da depremden etkilenen Başkale ilçemizde olacağız. Bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanlarımız başta olmak üzere ilçe milli eğitim müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Burada 500 öğrencimizi giydirecek kadar bir giyim eşyası yardımımız oldu. Ayrıca 160 bin lira da bir nakdi yardımımız oldu. Bundan sonraki yardımlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.


Daha sonra bir konuşma yapan Çatak belediye Başkanı Abdurarahman Şeylan, "Çatak belediye başkanı ve bir çataklı olarak, İstanbul'da emlak sektöründe büyük başarılara imza atmış Çataklı iş adamımızın ilçemize yapmış olduğu yardımlardan dolayı çok mutlu olduk. Kendisinin de belirttiği gibi eğitime desteği devam edecek İlçesine göstermiş olduğu vefası takdire şayandır kendisine öğrenciler ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taşi se "Okul yıllarındaki arkadaşım işadamı Seyithan İzsiz kardeşimize Çatak'ın eğitimine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kardeşi Nihat İzsiz anneleri hanımefendi Caziye İszis adına Atlıhan Mahallemizde okul yaptırmışlardı. Şimdi ise kendisi nakdi yardımda bulunup öğrencilerimize giyim yardımında bulundu ailecek, öğrencilerimizin yüzlerinin gülmesine vesile oluyorlar. Kendilerinden ilçemize bir okul daha yapmalarını istiyoruz. Kendilerine Milli Eğitim Camiası olarak teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.


Programa Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İş Adamı Seyithan İzsiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Şube Müdürü Şükriye Ersari, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, Vanlı iş adamları ve köylüler katıldı.


İş adamı İzsiz, programının ardından kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanına geçti. - VAN

Kaynak: İHA

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