Vanlı balıkçılar: Göldekinin canavar olmadığını görünce çok üzüldük
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Vanlı balıkçılar: Göldekinin canavar olmadığını görünce çok üzüldük

16.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:09
Vanlı balıkçılar: Göldekinin canavar olmadığını görünce çok üzüldük

VAN Gölü'nde balıkçılar tarafından çekilen ve heyecan uyandıran görüntülerle ilgili konuşan balıkçı Sadrettin Taran, görüntüleri çektiğinde çok heyecanlandığını söyledi.

VAN Gölü'nde balıkçılar tarafından çekilen ve heyecan uyandıran görüntülerle ilgili konuşan balıkçı Sadrettin Taran, görüntüleri çektiğinde çok heyecanlandığını söyledi. Taran, "İlk gördüğümüzde canavar zannettik ve çok heyecanlandık. Fakat domuz olduğunu fark edince çok üzüldük. Ama inanıyoruz canavar var ve bir gün mutlaka onu görüntüleyeceğiz" dedi. 

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve bir dönem 'canavar' yaşadığı iddiasıyla da sıkça konuşulan Van Gölü'nün Gevaş mevkisinde, balıkçılar gölde hareket eden bir cisim görünce büyük panik yaşadı. Bu anı kaydetmek için cep telefonlarına sarılan balıkçılar, göldeki hareket eden cismi cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Heyecanlarını saklayamayan balıkçılar, çektikleri görüntüdeki canlının domuz olduğunu fark etti. 

'CANAVAR OLMASINI ÇOK İSTERDİK'

O görüntülerin paylaşılmasının ardından balıkçıların gündemi Van Gölü'nde çekilen domuz oldu. Görüntüleri çekenler arasında bulunan Sadrettin Taran, Van Gölü'nde canavarın var olduğuna inandıklarını söyledi. Balıkçı Taran, "Çok heyecanlandık ve canavar olduğunu zannettik. Fakat domuz olduğunu görünce de çok üzüldük. Biz canavar olmasını istiyorduk. Canavar olsaydı daha iyi olurdu. Canavar olduğuna inanıyoruz canavar vardır. Birgün mutlaka çıkacak. Bunu gördüğümüzde de canavar sandık. Sonra domuz çıktı. Çok heyecanlanmıştık. Çektik fakat domuz olduğunu görünce çok üzüldük. Birgün canavar çıkacak diye bekliyoruz" dedi.

Van Gölü'nde bir canavar olduğuna inandıklarını anlatan balıkçı Mesut Avcı ise "Van Gölü'nde canavar efsanesi var ve biz buna inanıyoruz. Bizim balıkçı arkadaşlar görüntü paylaşınca bizde çok heyecanlandık. Herhalde yine canavar görüldü zannettik. Suya düşen domuzmuş. Muhtemelen bir şeylerden kaçarken suya atlamış. Görenler canavar zannetti" diye konuştu. 


Vanlı balıkçılar: Göldekinin canavar olmadığını görünce çok üzüldük
Vanlı balıkçılar: Göldekinin canavar olmadığını görünce çok üzüldük
Vanlı balıkçılar: Göldekinin canavar olmadığını görünce çok üzüldük
Vanlı balıkçılar: Göldekinin canavar olmadığını görünce çok üzüldük
Vanlı balıkçılar: Göldekinin canavar olmadığını görünce çok üzüldük
Vanlı balıkçılar: Göldekinin canavar olmadığını görünce çok üzüldük
Vanlı balıkçılar: Göldekinin canavar olmadığını görünce çok üzüldük

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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