VANCOUVER - Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü'nde anma töreni düzenlendi - Haberler
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VANCOUVER - Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü'nde anma töreni düzenlendi

AA / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentindeki Vancouver Sanat Galerisi önünde Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü dolayısıyla yatılı kilise okullarında hayatlarını kaybeden çocukları anmak ve mağdurları onurlandırmak amacıyla tören düzenledi.

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentindeki Vancouver Sanat Galerisi önünde Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü dolayısıyla yatılı kilise okullarında hayatlarını kaybeden çocukları anmak ve mağdurları onurlandırmak amacıyla tören düzenledi. Törende sanat galerisi önüne turuncu kurdeleler ve oyuncaklar bırakıldı.

VANCOUVER - Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü'nde anma töreni düzenlendi

VANCOUVER - Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü'nde anma töreni düzenlendi

VANCOUVER - Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü'nde anma töreni düzenlendi

VANCOUVER - Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü'nde anma töreni düzenlendi
AA / Mert Alper Derviş - Son Dakika Haberleri
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