VANCOUVER - Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü'nde anma töreni düzenlendi

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentindeki Vancouver Sanat Galerisi önünde Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü dolayısıyla yatılı kilise okullarında hayatlarını kaybeden çocukları anmak ve mağdurları onurlandırmak amacıyla tören düzenledi. Törende sanat galerisi önüne turuncu kurdeleler ve oyuncaklar bırakıldı.