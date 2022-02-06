VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu

AA, Mert Alper Derviş - Güncel
 - Güncelleme:

Özgürlük konvoyu Kamyon ve araçlar Özgürlük konvoyu karşıtı protesto Özgürlük konvoyu destek protestosu Toplanan kalabalık KANADA - Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçilerinin, Vancouver kent merkezinde düzenleyecekleri eyleme giden yollar, karşıt...

Özgürlük konvoyu

Kamyon ve araçlar

Özgürlük konvoyu karşıtı protesto

Özgürlük konvoyu destek protestosu

Toplanan kalabalık KANADA - Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçilerinin, Vancouver kent merkezinde düzenleyecekleri eyleme giden yollar, karşıt protesto nedeniyle kapandı. Vancouver'daki, Terminal Bulvarı'nda bir araya gelen aşı destekçileri, sonrasında East Hasting caddesinde toplanarak konvoyun geçişine engel olmaya çalıştı. 'Özgürlük konvoyu' destekçileri alternatif yollardan kent merkezine ulaştı.

Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçileri, Vancouver kent merkezinde bir araya geldi.

VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu

VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu

VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu

AA / Mert Alper Derviş - Güncel

Özgürlük Konvoyu, Vancouver, Protesto, Kanada, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title