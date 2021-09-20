VANCOUVER - Kanada'da erken seçim - Haberler
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VANCOUVER - Kanada'da erken seçim

AA / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Kanada'da yaklaşık 27,3 milyon seçmen 44. federal seçimleri için parlamentonun 338 üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Kanada'da yaklaşık 27,3 milyon seçmen 44. federal seçimleri için parlamentonun 338 üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti. British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde halk oy kullanmak için seçim merkezine gitti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau Ağustos ayında, ülke genelinde 20 Eylül'de federal parlamento seçimlerinin yapılacağını açıklamıştı.

VANCOUVER - Kanada'da erken seçim

VANCOUVER - Kanada'da erken seçim

VANCOUVER - Kanada'da erken seçim

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

VANCOUVER - Kanada'da erken seçim
AA / Mert Alper Derviş - Son Dakika Haberleri
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Haber: VANCOUVER - Kanada'da erken seçim - Haberler
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