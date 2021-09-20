VANCOUVER - Kanada'da erken seçim

Kanada'da yaklaşık 27,3 milyon seçmen 44. federal seçimleri için parlamentonun 338 üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti. British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde halk oy kullanmak için seçim merkezine gitti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau Ağustos ayında, ülke genelinde 20 Eylül'de federal parlamento seçimlerinin yapılacağını açıklamıştı.