Van Valisi Bilmez yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi

VAN (AA) - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yeni yılı görevi başındaki güvenlik güçleriyle karşıladı.

Vali Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Büyükşehir Belediyesi Gevaş Şantiyesini ziyaret etti.

Burada işçilerle bir araya gelip sohbet eden Vali Bilmez, onların yeni yılını kutladı.

Ardından Balaban Jandarma Uygulama ve Edremit Polis Uygulama noktalarını ziyaret eden Bilmez ve beraberindekiler, görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti.

Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Ünitesinde yeni yılın ilk bebekleri ve annelerini ziyaret etti.

Bebeklerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bilmez, annelerine çeşitli hediyeler verdi.