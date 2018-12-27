Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle 3 İle Yeni Vali Atandı, 9 İlin Emniyet Müdürü Değişti

Yeni Cumhurbaşkanlığı Atama Karanamesi yayımlandı. Buna göre; Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı. Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı.

9 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Yeni Cumhurbaşkanlığı Atama Karanamesine göre 3 ile yeni vali atandı. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.

ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ'NİN YERİNE NURETTİN GÖKDUMAN

Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı.

8 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye de yeni rektör atandı.

Kaynak: AA