Van semalarında ay tutulması böyle görüntülendi
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Van semalarında ay tutulması böyle görüntülendi

Van semalarında ay tutulması böyle görüntülendi Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yarı gölgeli ay tutulması güzel görüntüler oluşturdu.

06.06.2020 00:35 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:40

Van semalarında ay tutulması böyle görüntülendi

VAN - Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yarı gölgeli ay tutulması güzel görüntüler oluşturdu.

Yılının üçüncü ay tutulması dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'den de izleniyor. Güneşin batışıyla beliren dolunay bu akşam güzel bir görüntü sundu. Kısmı tutulma Türkiye'nin birçok kentinde izlenirken, Van'da da açık gözle takip edildi. Vatandaşlar, gökyüzünde oluşan şölenin tadını çıkardı. Yarı gölgeli ay tutulması gökyüzü meraklılarına uzun bir seyir heyecanı yaşatırken, doyumsuz bir manzara sundu.

Van semalarında ay tutulması böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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