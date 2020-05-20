Van protokolü inci kefalinin zorlu yolculuğunu izledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van protokolü inci kefalinin zorlu yolculuğunu izledi

Van protokolü inci kefalinin zorlu yolculuğunu izledi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in öncülüğündeki il protokolü, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan...

20.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:38

Van protokolü inci kefalinin zorlu yolculuğunu izledi

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in öncülüğündeki il protokolü, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğunu izledi.

Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali (Van balığı), üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen ve her yıl binlerce kişinin ziyaretine sahne olan inci kefalinin zorlu yolculuğu bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle sessiz geçiyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Erciş ve Muradiye kaymakamları, akademisyen ve kurum personelleri inci kefali göçünü yerinde izledi. Vali Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri; Tuşba ilçesindeki Akköprü Deresi, Erciş Balık Bendi ve Muradiye ilçesi balık izleme alanında incelemelerde bulundu.

"Bu manzarayı sadece Van Gölü'nde görmekteyiz"

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, inci kefali Van balığının bölgenin sembolü haline geldiğini belirtti. Her yıl binlerce kişinin izlediği balık göçü bu yıl pandemi nedeniyle izlenilmediğini ifade eden Vali Bilmez, "İnşallah memleket bu pandemiden kurtulur, insanlarımız Van'ın sembolü olmuş bu balığı tekrar burada izlemeye gelir. Bu manzarayı sadece Van Gölü'nde görmekteyiz. En ciddi göçün yaşandığı derelerden biri de Erciş Deliçay üzerinde bulunduğumuz yerdir. Bunun 20 yıl öncesini de biliyorum. Gerçekten günümüzde sahiplenme konusunda ciddi bir noktaya gelindi. Balığın gramajı da büyüdü. Bunda da İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, jandarmamızın, üniversitemizin özel bir gayreti var. Balığa ilk sahip çıkan Prof. Dr. Mustafa Sarı ve şimdi bu görevi sürdüren Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

"İlimizin ekonomisine ve turizmine ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum"

Van halkının artık balığın farkında olduğunu ve bu anlamda sahiplenmeye çalıştığını dile getiren Bilmez, "Daha önce balığın hiç gidemediği Akköprü Deresi'nde de balık görebiliyoruz. İnşallah daha ileriye götürürüz. Bunun ilimizin ekonomisine ve turizmine ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. 14 kooperatifimiz ve yüzlerce aile geçimini bu balıktan temin etme haline geldi. Ben bunun daha ileriye gideceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Kazların dereye inmemesi için gerekli tedbirler alındı"

Göç süresince kaz çiftliğinde bulunan kazların dereye inmemesi için gerekli tedbirleri aldıklarına dikkat çeken Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık kazların dereye inmenin önüne tamamıyla geçildi. Şu an Van'da 11 noktada aramalar yapılıyor. Ancak vatandaşlarımızın bilinçlenmesinde de payı oldu. Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz ciddi bir çalışma yürütüyor. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş hocamız da bunun lokomotifi olarak çalışıyor. Bütün kaymakam arkadaşlarımız bunun üzerinde ciddiyetle duruyor."

"Balıklar 23 kilometrelik göç yolculuğuna başladı"

Van YYÜ akademisyenlerinin geçmişten bugüne balık izleme noktalarının hayata geçilmesinde büyük rol oynadığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise "Bugün de balık göçü başladı. Muazzam bir göç ve insana 'Suphanallah' dedirten bir olaya şahitlik ediyoruz. Uçan Van balıklarımız akıntının tersi yönünde önüne çıkan engelleri uçarak, zıplayarak geçiyor. Bu yıl yağış çok fazla oldu. Dolayısıyla suyun hızı da fazla oldu. Ancak buna rağmen balıklar yaklaşık 23 kilometrelik göç yolculuğuna başladılar" şeklinde konuştu.

"Yapılan denetimlerin ardından balıkların boyu uzadı"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7/24 esaslı sahada çalıştığını hatırlatarak, "Son zamanlarda kaçak avlanmayla ilgili cezalarda da kısmen artışlar yapıldı. Yapılan denetimlerin ardından balıkların boyu uzadı. Diğer taraftan Gevaş Çayı gibi birçok noktada yoğun bir balık göçü oluyor. Bu da iyi bir şekilde korunduğunun bir göstergesidir. Bu vesileyle ekiplerimize ve jandarma personeline çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir balığın etrafında kenetleniyoruz"

20 yıl önce yok olma tehlikesi geçiren inci kefalinin koruma çalışmalarıyla günümüzde geldiği noktaya dikkat çeken Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise "Bundan 20 yıl önce burası kaçak avcıların bir merkezi haline gelmişti. Bütün kaçak işlemler burada yapılıyordu. Fakat burada Van Valimiz, üniversite rektörümüz, kurum müdürlerimizle bugün balık göçünü izlemeye geldik. Aslında bu da bir farkındalıktır. Binlerce insan buraya balık göçünü izlemeye geliyor. Bundan 20 sene önce yok olma noktasına gelen balık türü, bugün il yönetimimizi ortak bir paydada buluşturdu. Bu bütün Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmanın geldiği noktadır. Bir balığın etrafında kenetleniyoruz. Yani korursak doğal kaynakların bize geri dönüşü böyle oluyor. Ancak koruyamazsak doğal kaynaklar bize büyük zararlar olarak geri dönüyor" diye konuştu.

Van protokolü inci kefalinin zorlu yolculuğunu izledi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Haber
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı Haber
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir Haber
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hazal Kaya Şahan Gökbakar Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Ali Koç Bülent Uygun Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Van protokolü inci kefalinin zorlu yolculuğunu izledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 11:02:52. #1.14#
title