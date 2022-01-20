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Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sürücülerini ve yolcularını çetin kış şartlarının yaşandığı bugünlerde dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.

Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme

VAN - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sürücülerini ve yolcularını çetin kış şartlarının yaşandığı bugünlerde dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, "2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı" ile trafik kazaları sonucu ölümlerin ve ciddi yaralanmaların yüzde 50 azaltılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz hava şartlarının da hakim olduğu bugünlerde şehirlerarası otobüs terminalinde otobüs şoförlerine ve yolculara "Mevsim Şartlarının Gerektirdiği Kurallar ve Emniyet Kemeri Kullanımı" konularında bilgilendirme yapılırken, otobüslerin ise lastikleri tek tek kontrol edildi.

Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme

Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme

Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

Van Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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