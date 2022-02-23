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Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı, Yunus Tuğrul - Yerel
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Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdiVAN Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi

VAN Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. SİBERAY programı çerçevesinde; Türk Telekom Fen ve Atatürk Anadolu liselerindeki 230 öğrenciye yönelik 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Dijital Okuryazarlık ile Teknoloji Bağımlılığı' konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi

Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi

Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Yerel

Siber Suçlarla Mücadele, Van Emniyet Müdürlüğü, Van, Yerel, Haberler

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