: Van öğretmen, müdür ve memurlardan oluşan müzik korosu

03.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:45

Öğretmen, müdür ve memurlardan oluşan müzik korosu

VAN'da, 'Bir kitap bir türkü projesi' kapsamında öğretmen, memur ve okul müdürlerinden oluşan 60 kişilik Türk halk müziği korosu kuruldu. Anadolu türkülerini seslendiren koronun vereceği konserlere getirilen kitaplar, Van'ın kırsal mahallelerindeki okulların kütüphanelerine bağışlanacak.

Van Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, 'Bir kitap bir türkü projesi' kapsamında Türk halk müziği korosu kuruldu. İlk konserini geçen yıl veren koro ekibi, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde sahne aldı. Koordinatörlüğünü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çiftçi'nin yaptığı koro, Doğu ve Güneydoğu illerinde bundan sonra verecekleri konserler için çalışmalarını sürdürüyor. Özel bir kolejin konferans salonuda çalışma yapan temizlik görevlisi, memur, öğretmen ve okul müdürlerinden oluşan 60 kişilik koronun şefliğini, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür olarak görev yapan Serkan Karakurt yapıyor.

'AMAÇ, KÖY OKULLARINA KİTAP DESTEĞİ SAĞLAMAK'

Koro Şefi Karakurt, koronun kurulmasının amacı kırsal mahallelerdeki okullara kitap bağışlamak olduğunu belirterek, Geçen yıl ilk konserimizi verdik. Bundan sonra da vereceğimiz konserlerle inşallah köy oklularındaki çocuklarımıza kitap yardımında bulunacağız. Koromuzda okul müdürleri, temizlik personelinden memuruna ve öğretmenlerden oluşan bir mozaik var. Bu arkadaşlarımızı da gönüllü olarak bir araya getirdik ve çalışmalarımıza bu anlamda devam ediyoruz. Amacımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde sadece resmi işler değil, personelimizin sosyal ve kültürel aktivitelerini arttırmak, bunları bir araya getirmek ve kaynaştırmak. İnşallah güzel işlere imza atacağız. Konserlerimiz, 'Bir kitap, bir türkü' sloganıyla devam edecek. Bu konserlerimizi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde de verip, buradaki çocuklarımızı da kitapla buluşturmayı hedefliyoruz dedi.

'HAYALİMİ KOROYLA GERÇEKLEŞTİRDİM'

Koroda görev alan Bil Koleji Matematik Öğretmeni Dilan Uluat ise, üniversite sınavında müzik öğretmenliğini kazanamadığını, bu hayalini koroda yer alarak gerçekleştirdiğini anlattı. Uluat, İlk hedefim aslında üniversiteye hazırlanırken müzik öğretmeni olmaktı. Ama şartlar gereği matematik öğretmeni oldum. Şu anda da Van Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir Türk halk müziği korosu kuruldu. Bu koroda solist olarak bulunuyorum. Projemiz, 'Bir kitap, bir türkü' projesi. Kütüphanesi olmayan okullar için böyle bir proje gerçekleştirdik. Bu koroda olduğum için çok mutluyum. Şimdi konser için hazırlanıyoruz. Koroda personelden, müdürüne ve her branşta öğretmenler yer alıyor. Hayalimi bu koroda gerçekleştirdiğim için çok mutluyum diye konuştu.

Kaynak: DHA

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