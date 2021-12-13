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Van merkezli operasyona 8 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Van merkezli operasyona 8 tutuklama Van merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı.

VAN (İHA) - - Van merkezli operasyona 8 tutuklama

VAN - Van merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde tefecilik, nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, tehdit, kasten yaralama, kişiyi

hürriyetinden yoksun kılma ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edilen şahısların

yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz merkezli Mersin ve Mardin

illerinde 10.12.2021 günü yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup 13.12.2021 günü sevk edildikleri adli makamlarca 7 şüpheli şahıs adlı kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 8 şüpheli şahıs tutuklanmıştır" denildi.

Van merkezli operasyona 8 tutuklama

Van merkezli operasyona 8 tutuklama

Van merkezli operasyona 8 tutuklama

Van merkezli operasyona 8 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

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